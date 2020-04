Chelsea distribuera 78 000 repas au personnel sanitaire

Chelsea distribuera 78 000 repas au service de santé britannique, le NHS, dans le but de les aider à supporter les longues heures de travail auxquelles ils sont confrontés.

Ces repas, évidemment gratuits, seront distribués quotidiennement durant six semaines, soit 13 000 par semaine.

"Cette initiative a pour objectif d'aider les travailleurs du NHS qui travaillent durant de longues heures et qui ne peuvent avoir accès à des repas de qualité. Cela fait aussi partie de notre devoir de soutenir les plus vulnérables durant la pandémie de coronavirus", a déclaré Chelsea sur sa page web.

Les repas seront distribués aux hôpitaux de Londres de St Mary's, Charing Cross et Hammersmith Hospital.

Chelsea Football Club will this week begin providing 78,000 meals to the National Health Service (NHS) and charities that support the elderly and vulnerable groups.