Chelsea en huitièmes de finale de FA Cup grâce à un triplé de Tammy Abraham

Chelsea s'est qualifié ce dimanche pour les huitièmes de finale de la FA Cup en battant Luton Town à Stamford Bridge sur le score de 3-1.

Tammy Abraham a signé un triplé et a été l'homem du match. L'international anglais a marqué ses buts à la 11e puis à la 17e (grâce à une passe de Reece James) et à la 74e minute (servi par Hudson-Odoi) s'offrant le triplé. Le club de Championship a réduit la marque avec un but de James Bree.

Les Blues iront sur la pelouse de Barnsley au prochain tour de la FA Cup.