Chelsea en pole position pour Kai Havertz

Chelsea est en pole position pour signer la star du Bayer Leverkusen, Kai Havertz, 'Goal' ayant appris qu'un certain nombre de rivaux avaient été repoussés par le prix de 100 millions d'euros qui lui était demandé cet été. Les effets de la pandémie de coronavirus sur les finances des clubs dans le football européen signifient que peu de clubs peuvent égaler les ressources des pensionnaires de Stamford Bridge cet été et, en tant que tel, cela leur permet de mener la course pour l'ailier de 21 ans.

Havertz, cependant, veut jouer la Ligue des champions dans son prochain club, et l'équipe de Frank Lampard n'a pas encore confirmé sa place dans la compétition pour la saison prochaine. Ils occupent actuellement le quatrième rang du classement de la Premier League, avec deux points d'avance sur Manchester United, cinquième, et cinq sur les Wolves, sixièmes, avec cinq matches à jouer avant la fin de la saison. Si un club respecte ses demandes et paye 100 millions d'euros, Leverkusen acceptera de vendre Havertz.

Chelsea seul candidat plausible en 2020

Mais le directeur sportif du club de Bundesliga, Rudi Voller, espère pouvoir conserver les stars de son club pour une autre saison : "Il n'y a rien de spécifique, rien à signaler. Pour l'instant, il est notre joueur", a déclaré Voller à Bild. "Nous avons nos idées, nous savons ce qu'il peut faire. J'espère personnellement qu'il restera un an de plus. Nous avons un accord: si ça marche, il peut partir cet été". Si Havertz devait rester à la BayArena pour une saison de plus, ce serait également un coup de pouce pour d'autres clubs ayant un intérêt de longue date pour l'international allemand, tels que le Bayern Munich et le Real Madrid. Ni le Bayern ni le Real ne sont prêts à envisager un mouvement avant 2021.

Karl-Heinz Rummenigge, a récemment déclaré à 'Sport1' : "Je dis très clairement que financièrement, un transfert pour Havertz ne sera pas possible cette année. Je souhaite à Rudi Voller qu’il reste un an de plus à Leverkusen". Havertz serait heureux de rejoindre la Premier League et Chelsea n'a actuellement aucune compétition à l'intérieur de l'Angleterre à ce stade, ses principaux rivaux n'ayant pas l'argent ou ne donnant pas la priorité à un joueur de son profil.

Après avoir été suspendu durant deux mercatos en raison d'une interdiction de signer de nouveaux joueurs, Chelsea a déjà pris des mesures pour obtenir les signatures d'Hakim Ziyech et du compatriote de Havertz, Timo Werner, avant la saison prochaine, la paire coûtant 84 millions de livres sterling au club londonien. Werner a depuis refusé l'opportunité de revenir à Leipzig afin de disputer les quarts de finale de la Ligue des champions en août et, si Leverkusen accepte de vendre Havertz avant la reprise de la Ligue Europa, il ne jouera pas non plus ces matches.

Leverkusen a disputé son dernier match, sur la scène nationale, de la saison samedi, s'inclinant 4-2 contre le Bayern Munich en finale de la Coupe d'Allemagne, Kai Havertz marquant son 17ème but de la saison dans ce qui pourrait être son dernier match pour le club. Chelsea cherche également à renforcer sa défense cet été et souhaite recruter un arrière gauche, Ben Chilwell de Leicester City étant la priorité. Les Foxes ne souhaitent pas vendre l'international anglais, cependant, avec le transfert record pour un défenseur de Harry Maguire, contre 80 millions de livres sterling à Manchester United, a créé un précédent sur la façon dont le club traitera la vente de ses meilleurs joueurs.

Ailleurs, Declan Rice de West Ham est une cible depuis longtemps de Chelsea, mais la perspective d'un mouvement imminent ne semble pas probable après que les espoirs de David Moyes de rester en Premier League aient été renforcés par une victoire 3-2 sur Chelsea la semaine dernière Chelsea envisage également de vendre des joueurs alors que le club londonien prévoir de reprendre les discussions concernant la prolongation de contrat Willian, en forme, dans les semaines à venir.