Chelsea et City veulent enrÃ´ler un ancien barcelonais

À l'heure actuelle, Lucas Digne est l'un des joueurs les plus importants d'Everton. Le latéral gauche a atterri chez les Toffees lors de la saison 18-19.

Dans la saison en cours, il en a déjà joué 33 rencontres, toutes en tant que titulaire, où il a délivré quatre passes et inscrit un but. Il a dû quitter le FC Barcelone en raison de la concurrence avec Jordi Alba, et depuis son arrivée en Premier League, il voit sa cote grimper de nouveau.

Bien qu'il ait un contrat jusqu'au 30 juin 2023, 'ESPN' nous apprend ce vendredi que le joueur est dans le viseur de deux géants anglais : Chelsea et Manchester City.

Pour Chelsea, Digne serait une alternative à Ben Chilwell parce que Leicester demande trop d'argent pour son joueur. Cependant, Everton ne compte pas leur faciliter la tâche, car Ancelotti ne veut pas perdre l'un de ses tauliers.