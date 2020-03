Les Blues déroulent contre les Toffees

Chelsea tient à sa quatrième place en Premier League. Une semaine après leur match nul contre Bournemouth, les Blues se sont largement imposés ce dimanche contre une équipe d'Everton en meilleure forme depuis l'arrivée de Carlo Ancelotti.

Les hommes de Frank Lampard, pourtant privés de Kovacic et Kanté au milieu mais avec le jeune Gilmour une nouvelle fois aligné d'entrée après sa bonne prestation en coupe contre les Reds, ne tardaient d'ailleurs pas à prendre les devants.

D'un bel enchaînement contrôle orienté-frappe au ras du poteau à l'entrée de la surface, Mason Mount mettait son équipe sur orbite (15e). Et ce n'était qu'un début.

Six minutes plus tard, Pedro, lui aussi titulaire au coup d'envoi, s'en allait faire le break, bien lancé par Ross Barkley (21e).

Dans une rencontre dominée par Chelsea, les Toffees tentaient malgré tout de se montrer dangereux, mais Calvert-Lewin butait sur un Kepa de retour comme titulaire en championnat (26e).

Des joueurs de Chelsea qui pliaient l'affaire dès le retour des vestiaires avec deux nouveau buts en quelques minutes. Willian d'une frappe sèche à l'issue d'une belle action collective (51e) puis Olivier Giroud sur corner (54e) participaient à la fête.

Le deuxième but de l'attaquant des Bleus cette saison en Premier League après celui inscrit contre Tottenham il y a deux semaines.

Sans suspens, la fin de rencontre offrait de nouvelles opportunités non concrétisées pour Chelsea par Pedro (57e) ou encore Barkley (69e).

Olivier Giroud sortait sous l'ovation de Stamford Bridge, Frank Lampard donnait du temps de jeu à ses jeunes pousses Anjorin et Broja et Chelsea prenait trois points pour repousser Wolverhampton à cinq longueurs - et revenir à deux de Leicester et du podium alors que les Foxes comptent un match en moins.