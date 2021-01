Haaland, cible de Chelsea cet été

Les grosses écuries européennes rêvent et continueront de rêver d'Erling Haaland. La perle du Borussia Dortmund est toujours aussi éclatante, et après un an passé dans le club allemand, il est sur une moyenne d'un but par match.

Loin de ses statistiques brutales, le Norvégien a une longue liste de prétendants malgré son prix élevé et les intentions peu probables du Borussia Dortmund de vendre un tel joueur. Chelsea se joindra à la course au Norvégien.

Selon 'The Athletic', le club de Stamford Bridge veut un attaquant d'avenir car Olivier Giroud ne restera plus longtemps dans l'équipe et qu'il dispose de Tammy Abraham et Timo Werner.

Lampard a besoin de son attaquant régulier et c'est pourquoi, comme l'a dit le média susmentionné, Chelsea a l'intention d'avancer sa candidature pour signer Haaland cet été.

En juin 2021, dans quelques mois, Haaland approchera les 100 millions d'euros, car son prix ne tombera pas à 75 millions avant 2022. Ces chiffres sont très présents à Chelsea et le club est capable de faire d'Haaland la signature la plus chère de son histoire, ce qui le ferait dépasser Kai Havertz.

En tout cas, Chelsea a une opération compliquée devant elle. Ils doivent d'abord traiter avec Mino Raiola, puis obtenir l'approbation du joueur et du Borussia Dortmund, ce qui semble impossible pour le moment.