Chelsea fait marche arriÃ¨re : Kepa reste !

Une rumeur avait fait son apparition en Italie : Kepa à Milan et Donnarumma à Chelsea. Mais le 'Daily Mail' rapporte qu'il y a eu un changement de plan. La direction sportive a eu des doutes et a l'intention de maintenir le gardien de but espagnol dans son équipe.

Cela ne signifie pas qu'ils n'iront pas chercher le gardien de but des Rossoneri. Ils pensent que les deux peuvent travailler ensemble. Cependant, nous devons tenir compte du fait que cela laisserait Willy Caballero - qu'a été titulaire à plusieurs reprises cette saison - loin de Chelsea...

Ce changement d'avis de la part des Blues est frappant car le gardien de but a connu des hauts et des bas cette saison. Il est passé de titulaire à remplçant, en raison de la méfiance de Lampard après ses mauvaises performances, puis il est retourné au front.

Avec un contrat jusqu'en 2025 et 25 ans, l'option préférée de Chelsea sera enfin de lui donner plus de chances. Toutefois, s'ils changent encore d'avis, ils pourraient trouver une issue, car il est l'un des gardiens de but les mieux placés sur le marché et son prix est fixé à 37,5 millions.