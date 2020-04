Chelsea fixe un prix pour N'Golo Kanté

En Une ce lundi matin, le quotidien espagnol 'AS' évoquait un possible intérêt du Real Madrid concernant le transfert de N'Golo Kanté pour épauler Casemiro au milieu de terrain en Espagne.

Et Stamford Bridge ne veut pas de mauvaises surprises cet été. Car malgré une saison difficile et bousculée par les blessures, le milieu de terrain français reste l'un des meilleurs à son poste et intéresse les plus grands clubs européens.

Ainsi, selon les dernières informations de 'France Football', si le Real Madrid souhaite vraiment s'offrir les services du champion du monde, Chelsea demandera une somme minimum de 70 millions d'euros.

Les Blues n'accepteront pas une somme inférieure. Le joueur français a un contrat avec Chelsea jusqu'en juin 2023 pour le moment et le club londonien espère que le joueur restera la saison prochaine.