Mais où sont passés les Blues de Frank Lampard ? Si performant en début de saison, Chelsea ne cesse de décevoir ces dernières semaines. Mardi soir, les Londoniens ont de nouveau été défaits, sur la pelouse de Leicester City (2-0). Méconnaissables, les Blues pointent désormais à une triste huitième place en Premier League.

Forcément, ce bilan n'est pas suffisant aux yeux de Frank Lampard. Interrogé par la 'BBC' après la rencontre face aux Foxes, le technicien a reconnu les difficultés affichées par ses joueurs. Selon lui, Leicester a tout simplement été supérieur dans ce match et il faudra continuer à travailler dur pour prétendre à évoluer à ce niveau.

"L'important est que les joueurs rebondissent"

"Leicester est une bonne équipe en forme, nous ne sommes pas en forme, nous pourrions faire mieux. Nous étions vraiment bien placés en décembre, deuxièmes de la ligue et à deux points du sommet (...) Il n'y a qu'une seule issue qui est de travailler dur. Aujourd'hui, Leicester était en meilleure forme que nous", a d'abord confié l'Anglais.

"C'est clairement préoccupant. C'est une période avec laquelle nous ne sommes pas satisfaits, d'autres clubs ont été dans cette période. Tout ce à quoi nous pouvons penser, c'est traverser la période, travailler dur. L'important est que les joueurs rebondissent (...) Les joueurs doivent garder la tête haute, mais aussi garder les yeux ouverts et revoir le match et voir qu'il y avait une énergie dans l'équipe de Leicester que nous n'avions pas", a ensuite expliqué Frank Lampard, réclamant plus de vitesse.

"Vous ne pouvez pas être lent parce que cela ne fonctionnera pas contre une équipe comme Leicester qui tire (...) Nous avons peut-être perdu de l'élan, nous nous efforçons de trouver la vitesse pressante que nous avions l'année dernière", a enfin analysé le technicien. Et si son avenir sur le banc des Blues était compté ?