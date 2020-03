Surclassé face au Bayern Munich (0-3), mardi soir, en huitième de finale aller de la Ligue des Champions, Chelsea a arraché un maigre point dans les derniers instants de la rencontre ce samedi après-midi, en Premier League, sur la pelouse de Bournemouth (2-2).

Un résultat forcément décevant pour les Blues, qui luttent pour une qualification en C1, permis grâce notamment à un doublé de Marcos Alonso. Une anomalie selon Frank Lampard, qui aimerait voir ses attaquants marquer.

"Marcos Alonso a eu une grosse semaine mais je ne veux pas que mon arrière gauche soit en tête des classements. Je veux que nos attaquants marquent des buts et ils ne l'ont pas fait. Nous voulions gagner, nous aurions dû gagner mais c'est une ligue difficile. C'est cette partie tranchante de la saison. Si nous continuons à avoir des matchs comme celui-ci et que nous ne sommes pas cliniques, c'est difficile", a expliqué l'entraîneur, en conférence de presse, avant de revenir sur le match.

"Est-ce un manque de concentration ? Peut-être"

"Nous devrions gagner, nous avons eu beaucoup d'occasions. Nous avons eu un mauvais moment de 10 minutes où ils ont marqué et que je n'aime pas. Je suis content du fait d'obtenir un match nul mais nous devrions gagner le match. Contre le Bayern, nous encaissé deux fois en peu de temps, ce n'est pas la première fois. Est-ce un manque de concentration ? Peut-être de la part des joueurs", s'est ensuite interrogé l'ancien capitaine du club, inquiet quant au manque de maîtrise de sa formation.

"Les gens parlent de la défense, mais si vous avez un avantage de 1-0 et que vous laissez des équipes dans le jeu, un coup de pied arrêté peut changer le match. Nous devrions marquer plus de buts et nous n'avons pas ce problème. Nous nous attendions à un combat et ils nous a donné un match difficile mais nous devrions gagner le match, nous avions beaucoup de possession et de chances. Le caractère de l'équipe était super, ce n'était pas faute d'essayer mais nous avons besoin de plus de buts".