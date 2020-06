Giroud affirme être motivé par l'arrivée de Werner

Olivier Giroud affirme que la signature de Timo Werner à Chelsea va lui donner "plus de motivation" et qu'il apprécie la concurrence.

Werner a rejoint les Blues dans le cadre d'un contrat de 52 millions d'euros depuis le RB Leipzig, après que l'équipe de Stamford Bridge ait remporté la bataille, obtenant sa signature avant une foule d'autres parties intéressées, dont Liverpool, son rival en Premier League.

L'arrivée de l'Allemand met davantage de pression sur les autres attaquants de Chelsea, dont Giroud, mais l'international français a déclaré que c'était juste une chance pour lui de se mettre en avant et de rendre la vie difficile au manager Frank Lampard.

Giroud a déclaré au 'Guardian' : "Il va être une très bonne recrue et motivera davantage les attaquants. J'ai été le 'supersub', mais je veux rendre les choix de l'entraîneur encore plus difficiles. Quand le club a voulu me donner une autre année parce que j'ai montré un caractère fort, j'ai senti que mon voyage à Chelsea n'était pas terminé. J'aurais été très triste si j'avais quitté le club en janvier. (...) Cela ressemble à un nouveau départ. Je veux gagner plus de trophées avec Chelsea."

Le joueur de 33 ans a signé une prolongation de contrat d'un an à Chelsea, après avoir réintégré l'équipe dans les premiers mois de 2020, alors qu'il avait rarement joué sous les ordres de Lampard pendant la première moitié de la saison.

Giroud avait marqué deux fois en neuf matches de Premier League cette saison avant que cette dernière ne soit reportée en raison du coronavirus. Cependant, après une interruption de 100 jours, la première division anglaise est de retour, avec le premier match de Chelsea contre Aston Villa dimanche.

Alors que son coéquipier en club comme en sélection N'golo Kanté s'est montré sceptique concernant la reprise de la compétition, ce dernier a déclaré, notamment à propos de l'équipe de France : "La panique n'est pas pour moi. Le temps ne joue pas de mon côté, j'ai presque 34 ans, mais mon corps est prêt à jouer encore quelques années au meilleur niveau. Nous sommes champions du monde et nous voulons faire comme nos frères de France 98 et gagner le championnat d'Europe."