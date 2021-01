Giroud estime qu'il n'a pas toujours été respecté

Olivier Giroud estime qu'on lui a "manqué de respect" et qu'il a été "sous-estimé" au cours de sa carrière, mais l'attaquant de Chelsea admet qu'il ne fera jamais l'unanimité et ne pourra pas convaincre tout le monde de l'aimer à sa juste valeur. L'international français a remporté la Coupe du monde 2018 et est un buteur confirmé de la Premier League avec plus de 100 buts pour Arsenal et 37 pour son employeur actuel à son actif.

Il a gagné des trophées majeurs en club et en sélection nationale, avec un succès dans son pays natal et en Angleterre, et est toujours aussi fort à 34 ans. Olivier Giroud a cependant parfois divisé, ses qualités n'étant pas toujours universellement appréciées. Sa valeur a été reconnue à l'Emirates Stadium et à Stamford Bridge, mais ceux qui regardent de l'extérieur ont souvent remis en question sa contribution en club et en sélection.

À l'approche de la fin de sa carrière, Giroud accepte que - en tant qu'attaquant costaud, plus à l'aise lorsqu'il mène l'attaque au poste de n°9 - il ne va pas gagner tout le monde. Il a appris à accepter cela, les critiques étant ignorées comme faisant partie intégrante de sa vie. "Peu importe qui vous êtes, tout le monde a déjà reçu un manque de respect", a déclaré Giroud, qui a de nouveau déclenché une discussion autour d'un possible départ de Chelsea cette saison, à 'Stadium Astro'.

"Le plus important, ce sont les chiffres"

"Personne ne sera félicité par tout le monde. Vous savez que cela fait partie du football, du jeu. Parfois, les gens veulent que d'autres joueurs jouent. Je comprends cela avec cette expérience et je suis d'accord avec ça. Peut-être que parfois je suis sous-estimé, mais le plus important, ce sont les chiffres. Pour un attaquant, c'est ce qui compte. Tant que je suis efficace pour mon équipe en club et pour les Bleus et que je rends ma famille fière, je concède le reste", a ajouté le Français.

Olivier Giroud a retrouvé sa place à Chelsea au cours des dernières semaines, avec un total de neuf buts cette saison, et il aime travailler avec la légende des Blues, Frank Lampard, à Stamford Bridge - malgré les critiques à l'encontre de l'entraîneur anglais inexpérimenté alors que son équipe peine à être régulière. "C’est bien d’avoir un manager plus jeune", a déclaré Giroud, évoluant dans l’ouest de Londres depuis janvier 2018.

"Il apprend encore tout au long de sa carrière mais a déjà beaucoup de qualités pour diriger une équipe. Il a de bonnes idées. C’est toujours agréable d’avoir un manager qui était un grand joueur, qui a gagné beaucoup de choses et qui peut vous aider à vous améliorer", a conclu Olivier Giroud. Malgré son statut de remplaçant, l'international français soutien son entraîneur, en grand danger après la défaite contre Manchester City.