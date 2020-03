Giroud : "Je suis heureux ici de nouveau"

Contre vents et marrés, Olivier Giroud est resté à Chelsea cet hiver. Désireux de partir afin d'obtenir du temps de jeu et de disputer l'Euro 2020 avec les Bleus l'été prochain, l'attaquant français était fortement courtisé par l'Inter Milan et la Lazio, mais le club londonien ne l'a pas laisser filer notamment en raison de la blessure de Tammy Abraham à la fin du mois de janvier. Alors qu'il était totalement hors des plans de Frank Lampard lors de la première partie de saison, Olivier Giroud a vu son temps de jeu évoluer ces dernières semaines.

En l'absence de Tammy Abraham, Olivier Giroud a gagné du temps de jeu. Entré en jeu à la place de Michy Batshuayi face à Manchester United, l'attaquant français a enchaîné en étant titularisé face à Tottenham et face à Bournemouth. L'international français, auteur d'un but refusé pour un hors-jeu face aux Red Devils, a même ouvert son compteur but contre les Spurs d'Hugo Lloris grâce à un magnifique enchaînement conclu du pied gauche.

En fin de contrat en juin prochain, Olivier Giroud devrait vraisemblablement quitter Chelsea, au vu de sa première partie de saison décevante, mais les dernières semaines ont totalement rabattu les cartes. En effet, Olivier Giroud n'a pas caché qu'avec son retour en équipe première, il est de nouveau heureux à Stamford Bridge et n'exclut aucune issue : "Oui, bien sûr, je suis heureux", a répondu le Français lorsqu'on lui a demandé s'il était heureux de rester à Chelsea au-delà de la fin de la saison, lorsque son contrat actuel expirera.

"Il reste quelques semaines à disputer, des matchs à gagner et peut-être un autre trophée. Et après je pense que j'ai deux, trois belles saisons devant moi. Ce n'est pas le moment de parler des contrats. Mais une fois de plus je vais prendre une décision quand ça arrivera. Mon départ ? C'est derrière moi. Ce fut un mois difficile pour moi. Je viens de parler avec le manager et je croyais ce qu'il avait dit, que j'aurais ma chance et il m'a donné ma chance", a ajouté Olivier Giroud.

Le Français veut profiter de son temps de jeu en l'absence d'Abraham : "J'ai essayé de me redonner de la confiance en moi sur le terrain. Je fais mon travail du mieux que je peux et je suis très heureux d'être de retour dans l'équipe. Bien sûr, ma confiance est meilleure. Le mercato est derrière moi. Je suis un joueur de Chelsea, je suis heureux ici encore et c'est la chose la plus importante. Ma confiance augmente de plus en plus parce que je joue plus de matchs. Je ne sais pas combien de temps Tammy sera absent pour être honnête. Quand il reviendra, j'aurai besoin de lui pour être prêt et ensuite nous pourrons à nouveau avoir une bonne compétition, qui sera bonne pour l'équipe. Tout le monde doit être prêt, être bon psychologiquement, donner tout pour l'équipe. Je pense que c'est ce que nous avons fait contre Liverpool."