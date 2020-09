Havertz évoque l'influence de Lampard dans son arrivée

Kai Havertz a déclaré que la chance d'apprendre auprès de Frank Lampard a été un facteur majeur dans sa décision de rejoindre les Blues. Havertz a quitté le Bayer Leverkusen pour Stamford Bridge ce vendredi.

Le milieu de terrain de 21 ans est un buteur, tout comme l'était son nouveau manager durant sa carrière de joueur, et Havertz a révélé que travailler sous les ordres de Lampard était un atout majeur pour lui.

"Bien sûr, il a eu un grand impact sur ma décision car je l'aimais en tant que joueur et je le regardais très souvent, et je pense que je peux apprendre de lui maintenant qu'il est aussi manager", a déclaré Havertz au site web de Chelsea.

"Je pense que c'est une personne très humble et un type formidable et j'ai hâte de jouer avec lui et d'apprendre de lui.

"Il était très offensif comme moi et il aime marquer des buts. J'aime aussi marquer des buts, donc je pense qu'il m'aidera beaucoup dans ma position. Et peut-être aussi sur les choses que je peux améliorer."

Un autre facteur important dans la décision de Havertz a été la possibilité de s'associer à deux de ses coéquipiers de l'équipe nationale allemande.

"Je pense que c'est très excitant car Chelsea a de très jeunes joueurs et je connais certains d'entre eux comme Timo [Werner] et Toni [Rudiger]", a-t-il déclaré.

"J'ai joué avec eux en équipe nationale et ce sont de bons amis et je pense donc que c'est très bien pour moi. Et puis Chelsea a de très jeunes joueurs et des joueurs anglais, c'est très bien et c'est un grand projet. J'espère que nous pourrons avoir de nombreux succès."

Havertz est le dernier arrivé d'un été très chargé pour Chelsea, avec les arrivées de Werner, Ben Chilwell, Malang Sarr et Thiago Silva. L'international allemand sait que ces nouvelles recrues, combinées aux stars de Chelsea qui reviennent, font que le club sera attendu en 2020-21.

"Je veux en faire le plus possible, j'essaie de faire de mon mieux et bien sûr, c'est un très grand pas, poursuit encore Havertz. Pour moi, c'est un nouveau pays, une nouvelle culture et c'est difficile peut-être pendant les deux ou trois premières semaines, mais ensuite je pense que je veux juste jouer au football et m'amuser avec les mecs."

"Bien sûr, je veux avoir de grands succès et nous voulons gagner des titres ici. Chelsea est toujours un grand club et ils veulent gagner des titres et j'essaie de faire de mon mieux pour que nous puissions y arriver."