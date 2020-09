Chelsea, Havertz : "La Premier League est beaucoup plus difficile que la Bundesliga"

Kai Havertz admet que "la Premier League est beaucoup plus difficile que la Bundesliga" après avoir fait ses débuts en Premier League pour Chelsea contre Brighton. De grandes choses sont attendues de l'international allemand dans le football anglais, Frank Lampard ayant investi 80 millions d'euros, sans les bonus, pour recruter le talentueux joueur de 21 ans. S'adapter à un nouvel environnement n'est cependant jamais facile, surtout pour un si jeune joueur, et Havertz va avoir besoin de temps pour trouver ses marques.

Cela s'est illustré après sa performance contre les Seagulls, avec une étincelle créative qui a manqué chez le jeune ailier qui éprouve généralement peu de difficultés dans ce domaine. Chelsea est prêt à être patient avec un joueur d'un tel potentiel et espère que d'autres, après un investissement massif au cours de l'été, pourront se mobiliser et faire de Chelsea une force collective capable de pallier la baisse de rendement de certaines individualités au cours de la saison.

On s'attend à ce que Havertz éclate à un moment donné, mais pour l'instant il admet qu'il est toujours en train de faire face aux exigences d'un championnat qui présente beaucoup plus de difficultés que la Bundesliga. "Ce fut un match très difficile, très difficile car j'ai passé de longues vacances et je suis revenu et je me suis entraîné pendant cinq ou six jours avec l'équipe", a déclaré Havertz dans l''Evening Standard' après avoir disputé 80 minutes lors de la victoire 3-1 contre Brighton.

"Une chance de prendre des points face à Liverpool"

"Le plus important, c'est que nous avons gagné, donc je suis très heureux de faire mes débuts. La Premier League est beaucoup plus difficile que la Bundesliga. J'ai vu cela à l'entraînement et je l'ai vu aussi dans le match. Mais je suis heureux de jouer 80 minutes et j'espère que je continuerai la semaine prochaine", a ajouté l'Allemand. Ce ne sera pas plus simple lors du prochain match pour Havertz, au contraire même, car le prochain match de Chelsea les verra accueillir le champion en titre, Liverpool.

Les grands rendez-vous ont tendance à faire ressortir le meilleur chez les joueurs de talents, et Havertz a hâte de jouer face à l'équipe de Jürgen Klopp : "Bien sûr, c'est l'une des meilleures équipes du monde. Nous faisons preuve de respect, mais nous formons également une très bonne équipe. Ce sera un match très difficile mais pour eux aussi. Nous allons travailler dur et je pense que nous aurons une chance de prendre des points".

Alors que Havertz a été plutôt discret lors de son match contre Brighton, son compatriote et autre recrue estivale de Chelsea, Timo Werner, a attiré l'attention avec une bonne performance qui l'a vu obtenir un penalty en première période. Il est heureux d'avoir signé un bon début avec les Blues face à Brighton : "Je suis heureux d'être ici. Je pense que c'était un bon premier match pour moi et pour l'équipe".

"Nous pouvons faire beaucoup mieux que nous ne l'avons fait. En fin de compte, nous avons gagné la partie. Beaucoup de joueurs n'ont pas joué de match cette saison, donc nous ne sommes pas aussi forts que nous pourrions l'être. Kai a joué son premier match. Nous avons eu beaucoup de joueurs qui ne sont pas encore dans le rythme , mais je pense que nous allons progresser au fil de matchs. Nous avons une très grande équipe et pouvons très bien faire" a conclu l'ancien du RB Leipzig.