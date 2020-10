Kai Havertz évoque ses diffficultés chez les Blues

À l'instar de sa nouvelle équipe de Chelsea, Kai Havertz connaît un défaut à l'allumage depuis son arrivée chez les Blues, lui qui n'a pas encore affiché l'étendue de son potentiel sur les pelouses de Premier League.

Havertz revendique un temps d'adaptation pour donner la pleine mesure de son talent, lui qui avait été recruté pour 100 millions d'euros, bonus compris.

"C'était difficile pour moi, surtout parce que la Premier League est une ligue complètement différente. C'est plus intense et je l'ai remarqué lors des premiers matchs. L'intensité des duels et des courses est beaucoup plus élevée. C'est un championnat complètement différent et les matchs sont très épuisants".

Un constat qui vient forcément avec une comparaison entre la Bundesliga et la Premier League pour l'ancien joueur de Leverkusen.

"La Bundesliga n'est pas moins bonne mais j'ai remarqué des différences. Il me semble qu'il n'y a pas de joueurs moyens ou mauvais ici. Tout le monde est à un très haut niveau", a encore indiqué Havertz.