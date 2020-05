Kanté autorisé par Lampard à manquer l'entraînement par crainte du Covid-19

N'Golo Kanté a été autorisé à manquer mercredi la séance d'entraînement de Chelsea en raison de ses préoccupations concernant la sécurité alors que la Premier League entame les premières étapes de son plan de redémarrage du championnat. Le champion du monde 2018 a été testé négatif au Coronavirus mardi et a mené sa première session d'entraînement avec la distanciation sociale sous les ordres de Frank Lampard au Cobham Training Center.

Frank Lampard a autorisé N'Golo Kanté à ne pas s'entraîner mercredi et Chelsea dans son ensemble a soutenu la décision prise par l'un de ses joueurs vedettes. Chelsea permettra au joueur de 29 ans de s'entraîner à domicile et poursuivra ses efforts pour rendre son terrain d'entraînement sûr pour le reste de son équipe. N'Golo Kante a connu une saison de blessures et venait de retrouver les terrains après avoir été absent pour une blessure avant la suspension du football en mars au milieu de la pandémie de coronavirus.

Les facteurs de risque associés au virus hautement contagieux et mortel sont encore bien méconnus, mais les données de l'Office of National Statistics suggèrent que les hommes et les femmes noirs sont deux fois plus susceptibles de mourir de Covid-19. C'est même lorsque des facteurs tels que la santé, le handicap, la composition du ménage et la privation de surface sont pris en compte. N'Golo Kanté s'est également effondré dans le vestiaire de Cobham en mars 2018 devant ses coéquipiers, ce qui lui a fait rater un match contre Manchester City. Des tests de cardiologie ultérieurs l'ont cependant dissipé des inquiétudes concernant son cœur.

Hudson-Odoi également absent

L'ancienne star de Leicester City a perdu son frère aîné, Niama, à la suite d'une crise cardiaque avant la Coupe du monde en 2018 et le milieu de terrain a également perdu son père à l'âge de 11 ans. Mercredi, Callum Hudson-Odoi a également manqué l'entraînement en raison d'une maladie. Son absence n'est pas liée au coronavirus ni à son arrestation le week-end dernier au milieu d'accusations de viol. Tammy Abraham a exprimé ses préoccupations concernant le retour à l'entraînement pendant la pandémie en raison de l'asthme de son père Anthony. Pourtant, il a réaffirmé après que sa priorité était de terminer la saison.

"Mon père souffre d'asthme, donc si je devais retourner en Premier League et, Dieu m'en garde, j'attrape cette maladie et je la ramène à la maison, c'est la pire chose possible. La dernière chose dont j'ai besoin est d'attraper le virus moi-même ou d'être en contact avec quiconque avec le virus", a déclaré l'attaquant. Chelsea a vu plusieurs autres joueurs précédemment blessés revenir après avoir été écartés avant l'arrêt de la saison, y compris Abraham, Mateo Kovacic et Christian Pulisic.

La décision de N'Golo Kante fait suite à des problèmes similaires rencontrés par d'autres clubs de Premier League alors que le capitaine de Watford, Troy Deeney, a déclaré qu'il ne retournerait pas à l'entraînement en raison des difficultés respiratoires de son fils de cinq mois. De plus, l'arrière latéral de Newcastle, Danny Rose, a déclaré que les footballeurs étaient traités comme des "cobayes" lors des tentatives de redémarrage du championnat.