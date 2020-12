Kanté dévoile son idole

Timide et réservé, N'Golo Kanté a pourtant choisi un joueur fantasque comme idole et surtout, un virtuose hors-normes. Le milieu de terrain, qui brille avec Chelsea et en Equipe de France, est un grand fan de Ronaldo.

"Le joueur qui m'a le plus impressionné ? Ronaldo, le Brésilien. Je mettais des DVD de ses buts dans l’ordinateur et je regardais ça. Avec l’apparition de plateformes comme Dailymotion ou YouTube, j’ai aimé visionner ses gestes, sa technique, son aisance. C’est un joueur que j’ai beaucoup apprécié, avec Diego Maradona", a ainsi révélé l'ancien joueur de Leicester et de Caen lors d'une interview accordée à la Fédération Française de Football.

L'ancin joueur des Foxes révèle aussi que malgré son poste de milieu de terrain, il a toujours eu le goût du but.

"Oh oui ! Même si j’ai commencé le foot tardivement, à 10 ans, je jouais beaucoup avec mes amis. On regardait une vidéo de Ronaldo ou Ronaldinho et on essayait de reproduire la même chose sur le terrain. En tant que spectateurs, on aimait voir les joueurs qui offraient du spectacle. Peut-être pas un joueur comme moi aujourd’hui (rires) ! Des joueurs un peu plus créatifs et buteurs."

Kanté évoque aussi ce qu'il autait pu devenir s'il n'avait pas été joueur de football professionnel : "J’ai suivi des études en comptabilité donc en toute logique, j’aurais poursuivi mon cursus et serais devenu comptable. Ce n’est pas forcément quelque chose que j’aurais aimé faire mais c’était ma formation : bac et BTS compta puis j’ai mis mes études entre parenthèses en passant en équipe première à l’US Boulogne à 21 ans."

Il a aussi été sondé sur les Bleus qu'il voit le plus à Londres : "Kurt Zouma et Olivier Giroud. Il peut nous arriver de nous retrouver en dehors du club mais c’est rare car on se voit déjà tous les jours à l’entraînement."