Kepa prêt à baisser son salaire pour partir

L'international espagnol, qui gagne environ 150 000 de livres par semaine, a reçu de nombreuses critiques pour certaines de ses performances depuis qu'il a rejoint Chelsea en provenance de l'Athletic Bilbao en 2018.

Comme rapporté par 'The Sun', l'Atletico Madrid est prêt à signer Kepa si Jan Oblak partait, tandis que Séville le poursuivait également.

Kepa est devenu le gardien de but le plus cher du monde lorsque Chelsea avait payé 71,6 millions de livres pour se l'offrir, mais il a eu du mal à justifier ce prix.

Plus tôt dans la saison, Kepa a été mis de côté par l'entraîneur Frank Lampard et s'est retrouvé sur le banc pour quatre matches de championnat consécutifs et faisait également partie des remplaçants pour la défaite 3-0 contre le Bayern Munich en Ligue des champions.