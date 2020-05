L'agent de Jorginho ouvre la porte à la Juventus

L'agent de Jorginho, João Santos, a insisté sur le fait que la Juventus n'avait pas fait une demande concrète pour recruter le milieu de terrain de Chelsea, bien qu'il ait admis que n'importe quel joueur aimerait jouer pour le champion en titre de Serie A. La Juventus voudrait réunir Maurizio Sarri et le milieu de terrain italien à Turin - la paire ayant travaillé ensemble à Chelsea et à Naples. Jorginho est apparu comme un successeur possible pour Miralem Pjanic, qui a été lié à un départ au FC Barcelone mais aussi au PSG.

Interrogé sur l'avenir de Jorginho et sur l'intérêt manifesté de la Juventus, Santos a déclaré à 'Radio Kiss Kiss' : "La Juventus est l'une des meilleures équipes d'Europe et tout joueur aimerait jouer pour eux. Je n'ai pas eu de nouvelles du directeur sportif Fabio Paratici, il ne m'a pas appelé. Jorginho a encore trois ans pour son contrat avec Chelsea, il se sent bien à Londres. J'ai lu des informations sur les liens avec la Juve dans les journaux et divers médias".

Santos a ajouté : "Je répète, la Juventus est l'un des meilleurs clubs de football". Jorginho a suivi Sarri à Chelsea en provenance de Naples en 2018 avant que l'entraîneur italien ne revienne en Italie à la Juventus la en début de saison. Avant que la pandémie de coronavirus n'arrête la saison de football, Jorginho avait marqué quatre buts et fourni deux passes décisives à Chelsea en Premier League. Au total, Jorginho a marqué sept buts toutes compétitions confondues en 2019-20.

L'Italien a récemment admis avoir envisagé de quitter Stamford Bridge lors de sa première saison après avoir reçu une série de critiques pour ses performances. "L'année dernière, les fans me harcelaient beaucoup parce que j'étais arrivé avec un autre entraîneur et, à mon avis, j'ai fini par entendre des choses qui étaient honnêtement injustes", a déclaré Jorginho à 'FourFourTwo'. "Mais je n'ai jamais contesté l'opinion des fans et des autres personnes qui m'ont critiqué. Au contraire, en fait - cela m'a donné de la force parce qu'à l'intérieur, je savais qu'ils avaient tort".

"Au fond de moi, c'était comme ça : 'Je vais prouver qu'ils ont tort et travailler tranquillement comme je l'ai toujours fait, parce que ça n'a jamais été facile pour moi'. J'ai vécu des moments comme celui-ci dans tous les clubs pour lesquels j'ai joué - ce moment bas où le doute peut venir et vous faire vous demander : 'Dois-je simplement quitter cet endroit ? Peut-être qu'il n'y a pas de place pour moi ici'. Mais je relève ce genre de défi et je n'ai jamais reculé. Cela me donne plus de force pour travailler encore plus dur, pour prouver à tout le monde que je peux y arriver", a conclu l'Italien.