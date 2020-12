Lampard a hâte d'affronter son mentor Ancelotti

Frank Lampard se réjouit de pouvoir retrouver Carlo Ancelotti lorsque Chelsea se rendra à Everton en Premier League samedi. La légende des Blues a disputé 60 des 76 matchs de Premier League d'Ancelotti lorsque l'Italien était aux commandes à Stamford Bridge - l'entraîneur avait en moyenne 2,07 points par match, aidé par les 32 buts du milieu de terrain.

Le manager d'Everton a conduit Chelsea à la gloire en championnat en 2009-10, mais cherchera à réduire leurs espoirs de réitérer cet exploit cette saison lorsque les deux équipes se rencontreront à Goodison Park, où son mandat à la tête des Blues a pris fin en 2011.

Lampard et ses hommes occupent la troisième place, à seulement deux points du sommet et comptent cinq points d'avance sur une équipe d'Everton qui a subi une baisse de forme, l'entraîneur de Chelsea tient toujours un discours rempli d'éloges pour son ancien mentor.

"J'ai été fortement influencé par lui en tant que joueur et homme", a déclaré Lampard en conférence de presse, lui qui espère avoir Christian Pulisic à sa disposition après un léger problème aux ischio-jambiers. Il est tout en haut dans la liste des meilleurs managers avec lesquels j'ai travaillé, grâce notamment à l'énorme succès qu'il a eu dans plusieurs clubs. Je le considère comme un grand entraîneur, un grand homme et j'ai toujours hâte de le voir et de lui parler."

Everton a bien débuté la saison, mais n'a remporté qu'un seul de ses sept matches précédents, glissant ainsi au milieu du classement. Cependant, les Toffees ont triomphé lors de leurs deux derniers matchs à domicile en Premier League contre Chelsea - y compris une victoire 3-1 sous la tutelle de Duncan Ferguson lors du match de la saison dernière - et compteront sur l'attaquant aux 11 buts Dominic Calvert-Lewin.

Lampard, dont l'équipe a remporté une victoire 4-0 sur les Toffees à Stamford Bridge en mars lors de leur dernier match avant une pause de trois mois imposée par le coronavirus, apprécie en connaisseur la façon dont la fortune d'Everton a changé.

"C'est la nature de la Premier League, ils ont très bien commencé et ont des joueurs de qualité, et ont un manager fantastique qui est l'un des meilleurs au monde", a-t-il déclaré. "La Premier League est impitoyable. Nous avons tous des périodes de moins bien où les résultats sont difficiles, mais cela ne change pas ma façon d'aborder Everton. Ils sont une très bonne équipe, avec des individus de qualité, qui peuvent gagner des matchs. Je me concentre sur leurs forces et leurs dangers lorsque nous y allons. "