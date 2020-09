Lampard défend Thiago Silva après sa bourde

Après une première sortie sans accrocs en League Cup contre Barnsley (6-0) mercredi, le défenseur central de Chelsea et ancien parisien Thiago Silva était capitaine pour sa première en championnat contre West Brom.

Le Brésilien a commis une grosse bourde et a vécu une soirée cauchemardesque (3-3), ce qui n'a pas empêché son coach de le soutenir au terme de la rencontre.

"Thiago Silva va être fantastique pour nous. Il a été incroyable dans sa carrière et je ne vais pas lui en vouloir. Je peux parler des erreurs, elles sont claires. Nous devons être ouverts et honnêtes à ce sujet. Mais je ne le blâme pas. Nous sommes une équipe, nous devons réagir et pour être honnête, l'équipe l'a fait en seconde période. Mais il n'y a rien sur Thiago", a indiqué Lampard.