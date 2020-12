Lampard demande à ses recrues de se réveiller

"Nous devons rebondir, les joueurs doivent rebondir. Nous sommes un groupe jeune, certains joueurs sont nouveaux dans cette ligue, ils doivent se réveiller maintenant, car des matchs comme les deux derniers le prouvent", a confié le boss des Blues en conférence de presse alors que Chelsea vient de s'incliner contre Wolverhamtpon.

Les hommes de Lampard ont un écart de six jours entre leurs matches et pourraient potentiellement être dans la moitié inférieure de la table de classement au moment où ils affronteront leurs rivaux londoniens West Ham lundi prochain.

Le manager londonie espère que cette courte pause donnera à ses joueurs l'occasion de se reposer avant ce qui s'annonce comme la course au titre la plus serrée depuis des années.

"Ils peuvent se reposer un peu, certainement pas un repos serein parce que lorsque vous perdez des matchs, vous n'êtes pas heureux", a-t-il déclaré.

Avant de poursuivre : "Mais physiquement, les joueurs ont besoin d'un peu de pause pour entrer dans une autre période très chargée. Je n'aime pas trop regarder le claccement lorsque nous gagnons et sur une longue série sans défaite, et c'est la même chose maintenant. Nous devons nous soucier de nous-mêmes, peu importe ce qui se joue ailleurs. C'est vraiment serré. Si nous avions gagné, nous serions allés à égalité de points au sommet. Si vous perdez, tout d'un coup vous avez l'impression que vous risquez de sortir des quatre, cinq, six premiers, peu importe ce que c'est. Nous devons nous concentrer sur le long terme, mais nous devons penser à court terme et les joueurs doivent tirer des leçons parce que les matchs arrivent vite à Noël. Je sais ce que nous pouvons faire et je sais que la régularité est une autre affaire. Nous avions été sur une longue série sans défaite, c'est super, mais pour vraiment arriver là où nous voulons être, cela doit être plus long que cela, ou si vous avez pris un coup, vous devez rebondir."