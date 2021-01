Lampard espÃ¨re voir Havertz suivre l'exemple de De Bruyne et Salah

Frank Lampard a défendu Kai Havertz contre les critiques selon lesquelles il semblait "ne pas être dérangé" lors de la récente défaite 2-0 de Chelsea contre Leicester City.

L'ancien défenseur de Chelsea, Leicester City et de l'Allemagne, Robert Huth, a critiqué la performance et le langage corporel de Havertz lors du match au King Power Stadium.

A la veille d'un match de la FA Cup contre Luton, Lampard s'est attaqué aux critiques du rythme de travail de Havertz.

"Je peux officiellement dire, en travaillant avec Kai, que le désir ne fait absolument pas partie du problème. Est-il aussi confiant en ce moment, à l'heure actuelle, qu'il peut l'être ou qu'il le sera ? Non, car il traverse une période difficile, comme d'autres membres de l'équipe", a déclaré l'ancien milieu des Blues aux journalistes.

"Kevin De Bruyne et Mo Salah sont des joueurs qui étaient ici à un âge similaire à celui de Kai. Ils sont partis, ont pris du temps et sont revenus, et maintenant ils sont des légendes absolues de la Premier League."

"Je ne veux pas lui mettre cette pression sur les épaules, mais il faut clairement qu'il y ait un moment avec les jeunes joueurs qui viennent dans ce championnat, où les gens doivent leur donner du temps, de la patience et parfois un peu de marge de manœuvre."

"Ce n'est pas que tout va se passer en quelques mois ou en une seule représentation. Il a un style qui fait que lorsque les choses ne se passent pas bien, les gens ont peut-être envie de sauter sur l'occasion."

"J'ai vu des joueurs comme ça au fil des ans, des joueurs incroyablement talentueux. Mais, laissez-moi vous dire que son désir, le terrain qu'il couvre dans les matchs est grand, les données et les statistiques sont grandes, et il a besoin de temps parce que nous avons vu cette histoire tant de fois avec des joueurs."

"Je le connais bien, c'est un bon garçon et mon travail consiste à l'entraîner comme j'entraîne les jeunes joueurs qui sont arrivés l'année dernière dans cette équipe et qui se sont fait un nom, pour continuer à le faire progresser."

"Et maintenant, il est temps de lui donner confiance et de lui montrer mon soutien, et il a mon soutien absolu."

Le manque de forme de Havertz, ainsi que de son nouveau partenaire Timo Werner, définit de plus en plus la saison de Lampard, les deux joueurs peinant à trouver leurs marques dans le championnat.

Les deux Allemands, ainsi que Thiago Silva, Ben Chilwell, Hakim Ziyech et Edouard Mendy, sont arrivés au cours de l'été, lorsque Chelsea a remanié son équipe.

Après avoir terminé quatrième la saison dernière, Chelsea est tombé à la huitième place actuellement, ce qui a conduit à penser que le club n'avait pas besoin de faire venir autant de joueurs qu'il l'a fait au cours de l'été.

"Je ne suis pas d'accord avec cela, a tranché Lampard. J'avais deux autres mercatos où j'étais ici. Le premier, nous ne pouvions pas [signer les joueurs], le deuxième, nous n'avons fait entrer personne."

"En fin d'année, le club essaie de s'améliorer en permanence et nous avons essayé d'investir principalement dans les jeunes joueurs, et pour cela, il faut peut-être attendre. C'est pour le présent et c'est aussi pour l'avenir."

"Je ne pense pas que [Chelsea ait signé trop de joueurs]. Les gens peuvent spéculer autant qu'ils veulent, mais pour un club, on essaie toujours d'aller de l'avant. Je crois fermement que ces joueurs peuvent être de bons joueurs pour le club. Ce sont de très bons joueurs. En ce moment, c'est un moment difficile pour tout le monde."