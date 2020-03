Lampard évoque le cas Kepa

Frank Lampard a pris une grande décision, il y a quelques semaines, en faisant confiance à Willy Caballero dans les cages plaçant ainsi Kepa sur le banc de touche. Déçu du rendement du portier espagnol, l'entraîneur des Blues n'a pas hésité à l'écarter malgré son statut dans l'équipe et le prix qu'il a coûté à Chelsea à l'été 2018. Kepa a été forcé de s'asseoir sur le banc pour les six derniers matchs des Blues dans toutes les compétitions.

En conséquence, des questions ont été posées sur l'avenir du gardien acheté 80 millions d'euros avant le match contre Liverpool, mais Lampard a laissé entendre qu'il pourrait faire appel à lui en FA Cup : "Oui, Kepa est en lice pour jouer. Il a été professionnel comme prévu, s'est bien entraîné et a gardé la tête baissée, soutenant l'équipe et le groupe. Il a été bon, mais je dis la même chose chaque semaine, comme on me le demande chaque semaine."

"Liverpool est un excellent modèle"

"Oui, ma volonté est de garder Kepa sur le long terme, chaque joueur contrôle son destin dans la façon dont il s'entraîne et comment il joue. C'est Chelsea et nous essayons de réduire l'écart au sommet, donc il ne peut y avoir personne détendu, nous devons pousser tous les jours. Et il faut essayer de gagner le match suivant, bien s'entraîner les jours suivants. Bien sûr, nous devons regarder le groupe en été. Mais il n'y a pas de décisions au-delà du match demain soir en ce qui me concerne", a ajouté l'Anglais.

L'entraîneur des Blues aimerait s'inspirer du retour en grâce de Liverpool et effectuer le même travail à Chelsea : "Nous avons vu le parcours de Liverpool et c'est une histoire incroyable. Je me souviens de leur match nul 0-0 avec West Brom. Ils étaient probablement un peu ridicules à l'époque, mais c'est maintenant symbolique du parcours de cette équipe qui est maintenant une machine absolue, roulant sur tout le monde jusqu'au dernier match. C'est donc un point de référence pour savoir à quoi ressemble l'évolution d'un groupe. Cela peut prendre du temps et derrière une équipe qui en gagne tant, il y a beaucoup de sueur et de travail acharné de toutes les personnes impliquées, c'est ce que j'essaie de faire ici".

"Dans le cadre de leur parcours, ils ont recruté des joueurs fantastiques aux bons moments, ceux qui se sentent cruciaux. Virgil van Dijk et Alisson, le gardien - ils ont un grand talent de signer le bon joueur au bon moment, le joueur qui correspond à la façon dont ils veulent jouer et continuer d'avancer. C'est un excellent modèle en ces termes, mais je ne veux pas regarder de près et les comparer à nous. Je ne me fais aucune illusion, mais ce que je comprends, c'est que derrière leur histoire, il y a beaucoup de travail acharné", a conclu Frank Lampard.