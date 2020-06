Lampard : "Kanté a les attributs pour jouer tous les rôles"

Frank Lampard est à l'aise à l'idée de faire jouer N’Golo Kante dans un rôle de milieu de terrain avancé car il pense que le Français a les attributs pour jouer n'importe où sur le terrain. N'Golo Kante a rejoint les Blues en tant que milieu de terrain défensif en 2016 et était considéré comme l'un des meilleurs au monde dans ce rôle jusqu'à ce que Maurizio Sarri soit nommé entraîneur en 2018.

L'entraîneur italien a commencé à utiliser l'ex-star de Leicester plus en amont pour accueillir Jorginho, qui s'est glissé dans le rôle de milieu de terrain plus en retrait après son arrivée de Naples, où il évoluait déjà sous les ordres de l'Italien à ce poste. N'Golo Kante a toutefois excellé dans son nouveau rôle, marquant quatre buts et en délivrant quatre passes décisives en Premier League la saison dernière, et Lampard a continué de le faire jouer là-bas depuis qu'il a été nommé patron de Chelsea l'été dernier.

Le joueur de 29 ans a marqué trois buts en 19 apparitions dans l'élite anglaise cette saison et Frank Lampard a déclaré qu'il avait montré qu'il était plus qu'à l'aise dans plusieurs positions : "Je pense que nous connaissons tous les attributs de N'Golo, et il n'a pas vraiment joué en tant que milieu de terrain défensif, il a généralement joué comme relayeur, ou ces derniers temps l'un des joueurs les plus légèrement offensifs devant un de milieu de terrain défensif".

"Je pense qu'il a les attributs pour jouer tous les rôles, c'est l'une des beautés de sa façon de jouer et, bien sûr, ce qu'il donne en récupérant le ballon, en étant si rapide dans le plaquage, si rapide dans le pressing, couvrant beaucoup de terrain - et aussi à quel point il est bon avec le ballon, je pense que les gens peuvent sous-estimer à quel point N'Golo est bon avec le ballon, à quelle vitesse il peut se déplacer avec lui et passer le ballon", a ajouté l'Anglais.

"Je n'ai donc aucun problème à le jouer dans différentes positions, c'est quelque chose sur lequel nous avons travaillé un peu avec lui, et cela me donne de bonnes options pour avoir différents types d'attributs dans cette position plus profonde à certains moments", a conclu Frank Lampard. Chelsea est quatrième de la Premier League après 30 matches, quatre points derrière Leicester, troisième, et deux points devant Manchester United. Le prochain match de l'équipe de Londres aura lieu à Manchester City, deuxième, trois jours avant de se rendre à Leicester en quart de finale de la FA Cup.