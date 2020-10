Chelsea, Lampard n’accable pas ses joueurs

Alors qu’ils ont mené au score pendant quasiment tout le match, les Blues n’ont pas été capables de prendre le dessus sur Southampton ce samedi (3-3). La faute à une défense trop fragile et à une incapacité à garder un score favorable. Pourtant, au coup de sifflet final, Frank Lampard ne semblait pas être remonté plus que cela contre ses troupes.

Les Blues accrochés par les Saints

" C'était le meilleur match que nous ayons joué cette saison jusqu’ici. Mais Southampton est une bonne équipe, a souligné le technicien anglais lors de son intervention sur BBC Sport. Ils nous ont mis la pression en dehors du ballon. Ils nous ont mis sous pression après le premier but. Mon message à la mi-temps était qu’il ne fallait rien changer. Mais, nous n'avons pu avoir le même rendement en seconde période. Nous pouvons faire mieux. »

Lampard dédouane Kepa

Lampard s’est aussi exprimé à propos de Kepa, lequel s’est de nouveau troué avec une énorme boulette sur le deuxième but encaissé. Son coach s’est bien gardé de trop lui taper dessus. « Il a fait quelques très bons arrêts dans le match. Mais bien sûr, les gens seront focalisés sur le deuxième but qu’il prend et je le comprends, mais ce n’était pas seulement Kepa qui était impliqué dans cette réalisation. C'est malheureusement le lot d’un gardien de but. Mendy est actuellement blessé. Il sera probablement en forme dans une semaine ou deux, et ce sera alors à moi de décider qui joue», a-t-il confié plus tard en conférence de presse.

Enfin, l’ancien milieu de terrain de l’équipe a conclu sur une note positive en félicitant Timo Werner pour son doublé : « Cela a été deux beaux buts. Le deuxième en termes d'équipe était de très grande classe, mais Timo peut faire beaucoup de choses. Ces moments-là viendront de lui et d'autres joueurs. Mais nous devons être plus solides et éviter les erreurs individuelles qui donne des occasions aux autres équipes. »