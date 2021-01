Lampard prend la défense de Kepa et Werner après la victoire en Cup

Frank Lampard a défendu le gardien de but de Chelsea Kepa Arrizabalaga et l'attaquant Timo Werner après leur victoire 3-1 contre Luton dimanche.

Le triplé de Tammy Abraham a suffi pour remporter le quatrième tour de la FA Cup à Stamford Bridge, mais les locaux ont connu des moments difficiles tout au long de la rencontre.

Un tir de Jordan Clark a amené une erreur de Kepa pour permettre aux visiteurs de revenir au score à la demi-heure de jeu, tandis que Werner manquait un pénalty en fin de match.

Lampard n'a pas tardé à souligner que Kepa a sauvé son équipe de la défaite en seconde période et a déclaré que le reste de l'équipe était tout aussi fautive pour le but.

"En revanche, Kepa a réalisé un arrêt de grande classe en seconde période pour s'assurer que le score n'allait pas jusqu'à 2-2. C'est très facile pour les gens de critiquer, mais Kepa ne joue pas aussi régulièrement, a-t-il déclaré aux journalistes. Il arrive après un bon entraînement, c'est un bon gardien de but."

"Je suis aussi ennuyé que nous laissions quelqu'un se tenir dans notre surface de réparation dans l'espace et tirer alors que nous n'aurions pas dû le faire. Je pense que c'était un moment de complaisance générale de l'équipe avec la façon dont nous étions à 2-0, ce qui n'est pas suffisant.

"Nous sommes donc revenus très vite et nous avons dominé le match, ce qui nous a rendu un peu nerveux est de ne pas avoir deux buts d'avance, ce qui nous met à l'aise. Une fois qu'on a retrouvé ça, ce qu'on aurait dû faire beaucoup plus tôt, le match a été confortable."

Le but de Werner contre Morecambe au tour précédent de la compétition est le seul qu'il ait marqué pour le club depuis début novembre et l'entraîneur estime que son pénalty manqué résume les difficultés actuelles de l'international allemand sur le terrain.

"Avec Timo, je suis déçu pour lui. Il a beaucoup donné à la performance d'aujourd'hui. Il était une menace derrière, son lien avec Tammy, son lien avec les gens autour de lui, c'est juste une de ces choses", a-t-il déclaré.

"Quand ça ne va pas tout à fait pour vous, ça peut arriver. J'ai raté des pénaltys, je connais ce sentiment. Je sais qu'il va se sentir découragé, peut-être maintenant et dans les dernières minutes du match, mais il ne devrait pas l'être.

"C'est mon travail et celui de ses coéquipiers de l'aider et il ira bien. C'était presque un signe de ce qui se passe pour Timo à la minute près, ce n'est pas tout à fait en baisse pour lui, mais il y aura un moment où il tirera des pénaltys et frappera au fond des filets sans y penser. Pour l'instant, ce n'est pas tout à fait le moment pour Timo, mais cela viendra et, espérons-le, bientôt."