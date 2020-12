Chelsea, Lampard se plaint du calendrier

Le manager de Chelsea, Frank Lampard, a déploré le calendrier de son équipe, affirmant que le fait d'avoir des matches contre Arsenal et Aston Villa dans un délai de 48 heures donne un avantage non négligeable aux rivaux au titre de son équipe.

Les Bleus ne pourront pas aligner le onze le plus compétitif pour les deux matches - contre Arsenal le lendemain de Noël et face à Villa le lundi. Un enchainement de rencontres qui se trouve déjà au milieu d'une saison qui présente un calendrier condensé en raison de la pandémie de coronavirus.

Man Utd, pour sa part, a trois jours entre leurs deux matches et Liverpool et Tottenham en ont quatre. Lampard blâme à la fois la Premier League et les diffuseurs pour ne pas avoir trouvé une solution offrant un consensus équitable aux équipes du haut de tableau.

"Ce n'est pas équitable et pas bon pour les joueurs"

"C'est deux matchs en deux jours, 48 ​​heures", a déclaré Lampard. "Je n'essaie pas d'être intelligent, c'est un point important pour nous car il y a d'autres équipes qui sont en haut du tableau et qui jouent, eux, deux matchs en trois jours. Manchester United, Tottenham, Liverpool jouent deux matchs en trois ou quatre jours. C'est contre-productif pour la qualité de la Premier League, c'est un risque pour les joueurs s'ils vont jouer les deux matchs dans un sport d'élite du haut niveau, tout le monde le sait."

"Et je sais clairement ce qui s'est passé avec celui-ci également; le match est diffusé en direct comme ils le sont tous maintenant. Et nous jouons à Arsenal le lendemain de Noël, et notre match avec Man City a maintenant été repoussé au dimanche (3 janvier). Donc, le programme signifiait que nous ne pouvions pas jouer, et Aston Villa voulait également jouer le mardi, ils voulaient une journée supplémentaire, et nous aussi. Mais nous avons été rejetés à la fois par la Premier League et les diffuseurs. Je sais qu'en conjonction les uns avec les autres, il a été décidé que nous jouerions deux fois en 48 heures alors que d'autres équipes ont trois jours entre les deux matches", a ajouté le technicien anglais.

Lampard a ensuite conclu en indiquant : "Je ne vois pas comment c'est un terrain de jeu équitable, je pense que ce n'est pas correct et que ce ne sera pas le meilleur pour les joueurs qui jouent au plus haut niveau. Ne vous méprenez pas, Aston Villa a le même problème. En les jouant, nous aurons tous les deux les mêmes problèmes. Mais je dis juste que nous n'obtenons pas la même période de repos que les autres équipes. Ce n'est pas bon même pour les joueurs de sortir et de s'entraîner et encore moins de jouer à un niveau élevé de 90 minutes. Tout le monde en Premier League le sait".

Lampard a admis qu'en raison du calendrier, il devra aligner une équipe fortement remaniée lundi contre Villa après le match contre les Gunners. "Les diffuseurs recherchent le meilleur produit, alors oui, je devrai changer les joueur. Noël est normalement une période mouvementée, mais la période mouvementée a duré toute la saison et je le comprends."