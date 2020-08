Lampard se réjouit de l'arrivée de Thiago Silva

Thiago Silva apportera à la jeune équipe de Chelsea l'expérience et le leadership dont elle a tant besoin, estime le manager Frank Lampard. Le défenseur central brésilien, qui aura 36 ans le mois prochain, a rejoint les Blues dans le cadre d'un transfert gratuit cette semaine après l'expiration de son contrat avec le Paris Saint-Germain, suite à la défaite en finale de la Ligue des champions contre le Bayern Munich.

L'ancienne star de l'AC Milan a signé un contrat d'un an avec une option pour une deuxième saison et Lampard s'attend à ce qu'il soit un atout précieux pour l'équipe.

"Avec Thiago Silva, nous avons affaire à un joueur que je connais très bien, à peu près comme nous tous", a-t-il déclaré sur le site web du club.

"Il nous apporte une grande expérience, il joue toujours à un niveau très élevé, comme nous l'avons vu en finale de la Ligue des champions et lors des matchs vers la finale, donc j'attends de lui qu'il vienne apporter cela, qu'il apporte son expérience, son leadership et ses qualités. Ce sera très important pour nous.

"Nous avons une équipe relativement jeune, nous avons vu que l'année dernière, il y a eu des matches après lesquels j'ai probablement demandé plus de voix et plus de leadership de différentes manières et il apporte cela naturellement tout de suite, et aussi sur le terrain, il peut aider à parler et à être le joueur qu'il est, ce qui signifie affecter les autres. À ces niveaux, j'espère qu'il apporte cela."

L'entraîneur des Blues s'est confronté à sa nouvelle recrue pendant ses années de joueur, et s'est récemment souvenu de la fois où ils ont tous deux été capitaines de leur pays lors d'un match nul 2-2 en amical international il y a sept ans.

"On m'a envoyé cette photo l'autre jour, sur laquelle on se serre la main au coup d'envoi. Malheureusement, je suis un peu plus âgé maintenant et les souvenirs de tous ces matchs ne sont pas très clairs", a-t-il plaisanté.

"Mais j'ai des souvenirs, c'était un match spécial, je pense que c'était la réouverture du Maracana. C'était une rencontre très difficile et je me souviens de Thiago Silva et Neymar et de tous ces joueurs. C'était un match difficile, nous avons obtenu un bon résultat."

"C'était un plaisir de jouer contre lui parce que quand un joueur a eu la carrière qu'il a eue et réalisé ce qu'il a accompli, ce n'est pas par chance, ce n'est pas par autre chose que du travail et du pur talent et j'espère qu'il apporte cela au club. Maintenant, nous avons des rôles légèrement différents, je fais mon travail ici et il vient aider sur le terrain, et espérons que cela fonctionne."