Lampard vise toujours le titre

Chelsea est dans le creux de la vague. Vainqueurs de West-Ham lundi dernier, les Blues restaient sur deux défaites consécutives en Premier League contre Wolverhampton et Everton. Un sacré contre coup dans la course au titre puisque Chelsea n'est désormais plus que cinquième alors qu'ils étaient co-leaders du championnat il y a quelques journées. Dans une interview accordée à 'Sky Sports', Frank Lampard a avoué qu'il croyait encore aux chances de son équipe en Premier League mais ne se considère pas pour autant comme un candidat assumé pour le titre dès cette saison.

"Je suis content mais je veux toujours plus en tant que manager. La réalité, c'est qu'au début de la saison, nous avons eu quelques nouveaux joueurs alors que d'autres manquaient, et il nous manquait une pré-saison. En regardant nos premiers résultats, nous avons vu de bonnes et des moins bonnes performances. Nous avons ensuite fait un très bon parcours qui a vu beaucoup d'amélioration dans l'équipe, donc je suis plutôt content mais nous en voulons plus", a analysé Frank Lampard.

"Nous voulons nous battre pour les titres, mais nous devons parfois accepter que ce soit étape par étape. Nous avons fait quelques pas, mais je pense que nous avons le potentiel d'en faire beaucoup plus. En fait, cette saison a montré que la plupart des équipes ont connu des moments difficiles et une grande partie de cela dépend de la préparation. La préparation de la saison est quelque chose que nous n'avions certainement pas pu faire. Nous devons penser au court terme et aux matches qui nous attendent. Il s'agit de s'améliorer continuellement", a ajouté l'ancien numéro 8 des Blues.

"En Premier League, à la moindre baisse de régime vous ne pouvez pas gagner"

Frank Lampard demande du temps : "Il s'agit de faire une amélioration continue et c'est important pour la concentration. Il est difficile de se fixer un objectif. Il est clair que je leur demande chaque année de se lancer - dans mon travail, c'est ce que vous devez faire tout le temps, quelle que soit votre situation. Être quatrième pour nous a été une année positive. compte tenu des circonstances qui nous entouraient, mais chaque année semble différente et chaque équipe s'améliore autour de nous".

"Nous avons acheté des joueurs et certains d'entre eux ont besoin de temps, je ne me fixe donc pas d'objectifs à long terme. Nous essayons de combler un écart qui était clairement là ces dernières saisons avec Liverpool et Manchester City en termes de régularité. Nous avons eu nos moments de régularité et de bonne forme, mais nous devons travailler pour être encore plus régulier afin de pouvoir défier ces équipes", a ajouté l'Anglais.

Frank Lampard a avoué que le moindre match pris à la légère était fatal en Premier League : "En Premier League, si vous baissez légèrement vos niveaux en termes d'énergie et de concentration dans notre jeu - ce que nous avons fait ... nous avons baissé d'environ 15% - vous ne pouvez pas gagner. C'était une vraie leçon forte pour l'équipe, en particulier contre les Wolves. Contre Everton, c'était une opposition difficile mais je ne pense pas que nous aurions dû perdre le match. Contre les Wolves, nous ne nous sommes pas regardés, donc il était important que nous obtenions le résultat contre West Ham, où je sentais que la concentration de l'équipe était très bonne".