Chelsea, le genou Ã  terre pour lutter contre le racisme

Le monde du football se joint à une cause qui touche le monde entier. Après les récents incidents qui ont eu lieu aux États-Unis, le monde entier se joint à la cause pour lutter contre le racisme.

Après Liverpool, c'est au tour de l'effectif de Chelsea de montrer son soutien à la lutte contre le racisme. Les joueurs des Blues ont publié une photo de tous les joueurs à l'entraînement ce matin.

Les joueurs et les membres du staff ont le genou à terre, et forment la lettre H ("human") : "Les joueurs et membres du staff forment la lettre H, d'humains, et mettent le genou à terre en soutien au mouvement Black Lives Matter."

Before training at Cobham this morning, the Chelsea players and coaching staff formed the letter H, for humans, and knelt in a show of support for the #BlackLivesMatter movement. pic.twitter.com/yI6kAywa93