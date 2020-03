Chelsea, mécontent du non respect des règles de confinement de Mount

Mason Mount est dans le viseur de Chelsea pour avoir enfreint le protocole de confinement auquel sont confrontés les Blues après le test positif au coronavirus de Callum Hudson Odoi. Le Britannique est parti jouer avec son ami Declan Rice, de West Ham, alors qu'il doit rester chez lui.

Selon le 'Daily Mirror', Chelsea serait très en colère contre l'attitude du joueur. Mount, un des protégés de Lampard, s'expose à une grave sanction pour ne pas avoir respecté les ordres de confinement.

"J'ai emmené mon fils de 14 ans à l'entraînement, on a vu une belle voiture et on a voulu voir qui était dedans. Trois ou quatre personnes y sont descendues et mon fils a reconnu Mason Mount, qui conduisait. Ils ont fait un cinq contre cinq et les deux étaitent cachés pour ne pas qu'on les reconnaisse", a affirmé un témoin au 'Mirror'.