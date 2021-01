N'Golo Kante, retour espÃ©rÃ© la semaine prochaine

Frank Lampard espère que N’Golo Kante sera de retour et en forme pour le match de Chelsea en Premier League face à Burnley, le week-end prochain. Pour rappel, l'international français s'est blessé aux ischio-jambiers lors de la défaite 3-1 des Blues contre Manchester City le 3 janvier dernier.

Blessé, il a donc raté la victoire sur Morecambe en FA Cup, la victoire à Fulham en Premier League ainsi que la défaite contre Leicester City. Dimanche, il sera de nouveau absent en FA Cup, face à Luton. Mais ce n'est pas tout, N'Golo Kante devrait aussi manque le match face à Wolverhampton, mercredi, en Premier League.

"N’Golo n’est pas en forme et ne sera pas disponible", a déclaré Lampard sur le site officiel du club. "Il travaille seul à l’extérieur avec les physiothérapeutes en ce moment et nous espérons qu’il reviendra le plus tôt possible. Nous devrons voir avec N’Golo, car nous ne voulons pas le presser, mais nous espérons le revoir la semaine prochaine", a ensuite précisé Frank Lampard, qui aimerait pouvoir s'appuyer sur son infatigable milieu de terrain, dont l'absence se fait clairement sentir en ce début d'année.

Alors que N'Golo Kante ne participera pas au match de Cup, son compatriote et international français Olivier Giroud a été jugé apte au match. L'ancien d'Arsenal et du MHSC n'était pas dans le groupe lors de la défaite 2-0 à Leicester, mais il s'est entraîné sans problèmes cette semaine et sera dans l'équipe face à Luton.

"Olivier est en forme. Il s'est entraîné avec nous aujourd'hui et il va bien pour le week-end", a rassuré son coach, qui a profité de sa conférence de presse pour répondre à des questions sur son avenir personnel. "Je ne suis pas stupide, je connais les pressions liées à la gestion d'un club de football de haut niveau, mais je fais juste mon travail, cela ne m'importe pas", a-t-il pesté. Bien qu'il prétende ne pas être concerné par les rumeurs, il serait bien inspiré de remporter ses prochains matches...