Tuchel se moque d'un journaliste concernant l'avenir de Werner

Mercredi, Chelsea reçoit l'Atlético de Madrid en huitième de finale retour de la Ligue des champions. Pour Thomas Tuchel, le coach des Blues, la rencontre sera aussi serrée qu'à aller (victoire 1-0 des Londonien grâce à un but de Giroud) : "Je m'attends plus ou moins à la même chose. L'Atlético est une équipe contre laquelle il est difficile de jouer. Face à eux, c'est difficile de franchir leurs dernières lignes et de se créer des occasions. Pour nous, ce sera un immense défi, comme à l'aller. Nous avions joué un match fantastique et on va devoir le reproduire si on veut se qualifier."

Interrogé sur le futur de Rüdiger, Christensen et Thiago Silva, tous trois en fin de contrat, Thomas Tuchel a fait part de son agacement : "Ce n'est pas du tout le moment pour en parler ! Surtout avant un match aussi capital. Bien sûr que ces trois joueurs sont en fin de contrat, nous le savons. Quand nous aurons pris notre décision, nous vous informerons."

Histoire d'enfoncer le clou, un journaliste a alors demandé à Tuchel si Timo Werner allait retourner en Allemagne car, selon la presse anglaise, il est triste à Chelsea. Cette question a fait enrager Thomas Tuchel qui a taclé le journaliste : "Où est-ce que vous avez lu ça ? Arrêtez de lire n'importe quoi. Lisez plutôt un livre. Il n'y en a pas sur Timo Werner alors lisez un livre."

"Pour Timo, je pense qu'il n'a plus aucune raison d'être frustré parce qu'il a eu un match incroyable contre Liverpool, peut-être son meilleur depuis mon arrivée chez nous. Il a également fait un bon match contre Everton, avec plusieurs opportunités de marquer", a ajouté Tuchel qui semble avoir encore confiance en son compatriote.