Chelsea ne fait pas que des transferts en or

Pour Chelsea, c'est une habitude de lacher des grosses sommes à chaque mercato, mais cette année marque un nouveau tournant pour le club. Interdit de recrutement l'année dernière, les "Blues" ont décidé de rattrapper leur retard, crise COVID ou pas.

Plus de 220 millions cumulés pour Werner, Havertz, Ziyech, Chilwell, sans compter le salaire de Thiago Silva, arrivé libre. Alors que la plupart des clubs veulent se serrer la ceinture, Chelsea veut se montrer ambitieux et réduire l'ecart avec Manchester City et Liverpool.

Mais ces gros transferts ne risquent-ils pas de venir allonger la liste des flops surpayés recrutés par Chelsea sur les dernières années ?

Kepa, Morata, Bakayoko, Drinkwater, Batshuayi, Chelsea recrute toujours beaucoup et pour cher, sans que cela ait toujours les résultats espérés. Dernierement, 'The Sun' publiait même un onze des "plus gros échecs", avec Kepa en tête de ligne.

On espère évidemment pas le même sort aux nouvelles recrues de Franck Lampard, mais ce ne serait pas étonnant si une ou deux de ces recrues finissent par devenir un boulet pour la direction des "Blues".

Une petite pièce sur Werner, l'ancien joueur du RB Leipzig, qui est un joueur d'espaces, très bon en vitesse mais assez faible dans les autres compartiments du jeu. Cette vitesse lui a permis d'obtenir un penalty lors de son premier match contre Brighton, mais il devient invisible si il est correctement couvert par un défenseur. Il pourra servir à Chelsea dans des matchs un peu fous où les actions s'enchainent des deux côtés mais c'est un joueur qui aura sûrement du mal contre des équipes qui jouent très bas.