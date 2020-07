Les Blues renouent avec la victoire

Face à Norwich, et avec un Giroud titulaire, les Blues voulaient se reprendre après avoir concédé un lourd revers, samedi sur le terrain de Sheffield United (0-3).

Recruté pour 40 millions d'euros en provenance de l'Ajax Amsterdam, Hakim Ziyech était présent dans les tribunes de Stamford Bridge. Il a pu apprécier l'ouverture du score de sa nouvelle équipe peu avant le repos.

Marcos Alonso alimentait sur la gauche Pulisic qui se jouait de Cantwell et offrait un beau centre à Giroud qui battait Krul d'une belle tête. 1-0, le score au repos, alors que Giroud avait également eu une grosse opportunité de marquer dès la 20e minute, quand il n'avait aps assez appuyé son tir du pied gauche.

Pulisic avait raté une très grosse opportunité lui ausi, à la 36e minute, mais la frappe puissante de l'Américain s'était heurtée à un sublime reflexe de Krul.

Chelsea dominait toujours dans le second acte. Et Giroud a failli en profiter de la tête à 20 minutes du termes, mais le Français oubliait de cadrer. 5 minutes plus tard, le buteur tricolore se muait en passeur pour Pulisic, qui testait de nouveau les (excellents) reflexes de Krul.

1-0, le score n'évoluera plus, Chelsea se relance et conforte sa 3e place en Premier League.