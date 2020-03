Après une longue traversée du désert, Olivier Giroud retrouve des sensations ces dernières semaines. Régulièrement aligné par Frank Lampard, celui qui est longtemps resté hors du groupe en cours de saison reprend des couleurs, et s'est de nouveau imposé en tant que titulaire. Buteur lors de la large victoire de Chelsea contre Everton (4-0), dimanche, en Premier League, le Français est un homme heureux actuellement, alors que son corps parvient à tenir le coup.

"Ce but, j'en avais besoin parce que j'avais touché la barre lors des deux derniers matchs. C'est important pour la confiance. Les six premiers mois étaient délicats, mais j'ai su saisir ma chance. (...) C'est ma cinquième titularisation en deux semaines, j'ai joué 90 minutes de plus que lors des six premiers mois", a d'abord confié le Champion du Monde au micro de 'Canal+' après la victoire de son équipe à Stamford Bridge, avant de rassurer quant à son état de forme.

"J'ai pas mal de courbatures, mais le corps va très bien et je suis en parfaite condition physique pour enchaîner", a ensuite ajouté l'ancien attaquant d'Arsenal et de Montpellier. Ce retour en forme suffira-t-il à lui ouvrir les portes de l'Euro 2020 ? Rien n'est moins sûr, même si on connaît la relation de confiance qu'Olivier Giroud entretient avec le sélectionner Didier Deschamps... Pour l'heure, l'attaquant serait bien inspiré de rééditer ce genre de performance lors des prochaines semaines.