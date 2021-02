Olivier Giroud savoure son but gÃ©nial

Ce n’est pas nouveau et on commence à s’y habituer mais une fois de plus, Olivier Giroud n’arrête de nous surprendre. Ayant réussi à faire changer d’avis Frank Lampard pendant dix-huit mois, l’attaquant français a dû repartir de zéro avec l’arrivée de Thomas Tuchel. L’entraîneur allemand a bousculé la hiérarchie établie mais Giroud n’y a pas trouvé une place au soleil. Il est même d’ailleurs resté tout le match sur le banc contre Southampton, le week-end dernier.

Souvent remis en cause depuis son arrivée à Chelsea, l’international français ne semble plus vraiment chercher le pourquoi du comment de sa gestion, lui qui a finalement été aligné d’entrée contre l’Atlético Madrid, mardi, lors du huitième aller de la Ligue des Champions.

Dans un match soporifique où les Colchoneros ont mis en place la fameuse tactique du bus, il a fallu un éclair de génie pour illuminer la soirée. D’un magnifique ciseau, Giroud est venu tromper Oblak pour l’unique but du match à un quart d’heure de la fin malgré une attente interminable à cause du VAR.

"C'est le genre de geste que j'affectionne pour ceux qui me connaissent, a déclaré l’attaquant sur RMC. Après j'ai de la réussite, le défenseur n'y va pas franchement, je suis en avance. Le seul truc, je le dis à Mason (Mount, ndlr) 's'il me refuse le but, je t'en voudrai', s'il me la laisse je l'ai sur le centre. On va pas faire la fine bouche, je suis heureux de voir le ballon au fond des filets, c'est super pour moi et pour l’équipe."

Ayant déjà régalé de son temps à Arsenal avec un coup du scorpion qui est resté dans les mémoires, Olivier Giroud s’est fait une spécialité des buts qui marquent les esprits. Mais plus que la beauté de sa réalisation, le Grenoblois a insisté sur l’importance de ce ciseau.

Face au bloc compact madrilène, ce but vaut de l’or dans la course à la qualification. En marquant à l’extérieur, Chelsea a fait une partie du travail, grâce à son sauveur français.

"Ce n'est que les 8es de finale, mais moi qui ne les ai jamais passées, ça me ferait plaisir d'aller au prochain tour et on verra bien."