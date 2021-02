Chelsea part avec les trois points face à Newcastle grâce à Timo Werner

13 jours et de nombreuses minutes de jeu, Timo Werner a retrouvé le chemin des filets en Premier League en marquant le deuxième but de la victoire (2-0) de Chelsea sur Newcastle.

A Stamford Bridge, l'attaquant français Olivier Giroud a débuté sur le banc mais est rentré à la 20e minute pour remplacer Tammy Abraham, blessé et a ouvert le score à la 31e, huit minutes avant que l'Allemand, ancien joueur du RB Leipzig, Timo Werner ne réussisse le 2 à 0 qui sera le score finale. . Chelsea a remporté sa cinquième victoire en six matches sous le commandement de Thomas Tuchel et est remonté à la 4e place, avec 42 points. Newcastle est 17e, avec 25 points.