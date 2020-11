Petr Cech est "prêt à 100%" en cas de besoin

Entre Chelsea et les gardiens, l’été aura été particulièrement chaud. Déçu des performances de Kepa Arrizabalaga et de Willy Caballero, le club londonien s’est mis à la recherche d’un nouveau portier.



Le gardien de Rennes, Edouard Mendy, a rapidement fait l’unanimité mais son arrivée a mis plus de temps que prévu. Durant cette période, Kepa n’a pas arrangé ses affaires avec de nouvelles boulettes. Mendy intronisé titulaire et très rassurant pour ses débuts (5 clean sheets en 6 matches), le débât des gardiens semblait être clos.



Sauf que Chelsea a eu la bonne idée d’inscrire Petr Cech parmi les 25 joueurs étant autorisés à jouer en Premier League. Retraité des terrains depuis plus d’un an et la fin de son aventure à Arsenal, l’inscription du Tchèque a été vu comme un désaveu envers Kepa.

Désormais conseiller technique et de la performance chez les Blues, l’ancien gardien de Rennes (39 ans) est revenu sur cette décision prise avec le club.





"C'est vrai que ça aurait été une erreur professionnelle de faire ça, mais ce n'est pas comme ça que nous travaillons ici", a déclaré la légende de Chelsea à Telefoot.

"Je suis à 100% prêt à aider si besoin est. Je suis en forme, et avec les deux mois d’entraînement, j’ai vu que j’avais la même qualité."



Inscrit pour anticiper toute blessure ou test positif au Covid-19 des trois premiers gardiens, Petr Cech ne devrait pas remettre les gants. Mais il se tient prêt à toute éventualité.



"Je me suis reposé pendant un an sans jouer au football. Cela m'a vraiment donné de l'énergie, mon corps s'est rétabli après avoir joué 20 ans en tant que professionnel. Si les circonstances me mettent sur le terrain, je suis prêt."