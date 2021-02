Chelsea, plus grande menace du Real sur le mercato

C'est un rêve de voir Haaland et Alaba la saison prochaine au Real Madrid. Un rêve difficile à réaliser, impossible pour certains. La concurrence est féroce, et il existe plusieurs clubs mieux placés que les Madrilènes pour procéder aux deux signatures.

Du moins, c'est ce que pense le journal 'AS'. Le quotidien rappelle que la presse allemande parle beaucoup de l'intérêt de Chelsea non pas pour l'un d'entre eux, mais pour les deux.

Chelsea est beaucoup plus à l'aise que le Real Madrid financièrement, grâce à son sponsor et principal actionnaire. La crise a visiblement moins frappé le football anglais.

Alaba, arrivant gratuitement, semblait une signature plus facile pour les Merengues, mais les réductions de salaire auxquelles l'équipe est soumise n'existent pas à Chelsea. Du moins pas au même niveau.

Autrement dit, les Blues peuvent payer plus à Alaba, s'ils le veulent. Et étant donné que dans ce transfert, seul compte le contrat proposé au joueur, Chelsea semble devant.

Quelque chose de similaire va se produire avec Haaland. Ici, il faudra d'abord satisfaire le Borussia Dortmund, et ensuite le joueur. Et cela, en principe, était prévu pour 2022, mais le club anglais pourrait essayer de faire avancer les choses.

Si le Borussia recevait une offre plus intéressante pour l'attaquant norvégien, il reconsidérerait sûrement la possibilité de le laisser partir un an plus tôt que prévu. Et il n'y aurait vraiment aucune chance de rivaliser pour un Real Madrid dont les caisses sont à zéro.

Il s'agit donc de deux ouvertures pour les Merengues. Deux batailles qui ne se disputent pas à armes égales. La crise conditionne le marché, mais il est clair que certains plus que d'autres.