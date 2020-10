Chelsea pourrait céder trois de ses joueurs en prêt

Interrogé sur le trio, ce vendredi en conférence de presse, Lampard a déclaré : "Avec chaque joueur de l'équipe, avec la situation d'un prêt, vous devez d'abord et avant tout réfléchir à ce qui est le mieux pour le joueur et ce qui est le mieux pour le club". En d'autres termes, il n'est fermé à aucune possibilité et que si un départ arrange les différentes parties, il n'y s'opposera pas.

"On verra comment ça évoluera. Donc, avec ces trois joueurs, je prendrais ces choses en considération. Mais je n'ai pas de réponse pour vous sur aucun de ces trois", a-t-il ajouté. Tomori a été annoncé un temps du côté de Rennes, tandis que Hudson-Odoi était en contacts avec le Bayern Munich.

S'il est enclin à se séparer de quelques éléments, Lampard assure toutefois qu'il est en bones termes avec tous ses protégés : "J'ai de bonnes relations avec eux tous, je parle honnêtement avec eux, encore une fois, c'est une relation que nous aborderons joueur par joueur dans les prochains jours. Une fois la fenêtre fermée, tous les joueurs qui seront ici seront utilisés au sein de notre équipe, car c'est une longue saison et beaucoup de compétitions à venir. Et nous en saurons plus lundi."

Pour rappel, Chelsea a beaucoup recruté cet été. A hauteur de 240M€, ce qui constitue l'été le plus dépensier de l'ère Abramovitch. Et au niveau de départs, il n'y a eu que des cessions en prêt.