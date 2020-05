N’Golo Kanté autorisé par Chelsea à ne pas terminer la saison

Le milieu de terrain N’Golo Kanté a été autorisé par Chelsea et par son entraîneur Frank Lampard à manquer l’entraînement par petits groupes et à ne plus venir au centre d'entraînement à partir de mercredi.

Mais ce n'est pas tout. Face à la crainte de son joueur, le club britannique autorisait le Français à manquer la fin de la saison en cours, dans le cas où celle-ci reprendrait finalement ses droits au mois de juin.

Le champion du monde 2018 souhaite garder la forme à son domicile plutôt que de prendre le risque de s'exposer au virus, aux côtes de ses coéquipiers.

Le Royaume-Uni est le deuxième pays le plus touché dans le monde, avec 35 704 morts depuis le début de la crise sanitaire.