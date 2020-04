Pulisic adorerait jouer avec Messi chez les Blues

Christian Pulisic a révélé qu'il adorerait voir la superstar du FC Barcelone, Lionel Messi, le rejoindre à Chelsea un jour, tout en nommant Luis Figo comme son "idole du football".

Messi est largement considéré comme le meilleur joueur de l'histoire du football, après avoir établi de nouvelles normes d'excellence sans précédent au cours d'une carrière de 16 ans au Camp Nou. Le joueur de 32 ans est le meilleur buteur de tous les temps du Barça avec 627 buts à son actif en 718 apparitions, et il a remporté le prix tant convoité du Ballon d'Or à six reprises - un de plus que son ancien rival du Real Madrid, Cristiano Ronaldo.

Le petit Argentin a aidé les Blaugrana à remporter 33 trophées au total, dont 10 fois la Liga et 4 ligues de champions, tout en se révélant un professionnel accompli et 100% fidèle aux Champions de la Liga. Pulisic en est encore aux premiers stades de sa carrière, mais a été pressenti pour atteindre lui aussi le plus haut niveau du jeu dans les années à venir. Le joueur de 21 ans a rejoint Chelsea depuis le Borussia Dortmund en 2019, et a inscrit six buts et délivré six passes décisives lors de sa première saison en Angleterre.





Les progrès de l'international américain ont été interrompus par la pandémie de coronavirus, mais il a pris un certain temps dans son programme de conditionnement physique pour répondre aux questions de l'application officielle des Blues.Questionné sur sa recrue rêvée avec laquelle il aimerait jouer à Chelsea, l'Américain a répondu : "C'est difficile., mais cela ne me dérangerait certainement pas d'avoir Messi dans mon équipe. Puis-je choisir les deux ?", a ironisé le milieu offensif.

L'ailier de Chelsea a ensuite insisté sur le fait que l'ancien milieu de terrain du Real Madrid et du Portugal, Figo, était son modèle quant il était plus jeune, ajoutant : "Ma première idole de football était certainement Luis Figo. C'est quelqu'un que je regardais quand j'étais plus jeune".



"Le premier maillot que je possédais était un maillot de Luis Figo et je me souviens l'avoir porté lorsque je jouais au football avec mon père au sous-sol, chez moi, à Hershey. En fait, mon surnom était alors Figo ! Mon père a commencé, et parfois il m'appelle comme ceci encore aujourd'hui".