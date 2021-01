Chelsea va virer Lampard, Tuchel grand favori pour le remplacer !

Quelques heures après la qualification des Blues en huitièmes de finale de la FA Cup contre Luton Town, Frank Lampard devrait faire ses valises et quitter Stamford Bridge.

Selon les dernières informations de la presse anglaise et plus précisemment du 'Telegraph', la direction de Chelsea pourrait annoncer le limogeage de son entraîneur dans les prochaines heures.

Rien ne va plus chez les Blues, qui ont vécu un début d'année difficile et qui ont enchaîné les mauvais résultats contre des équipes importantes dans la lutte pour le titre en Premier League dernièrement.

Sérieux candidat au titre après son incroyable mercato estival, le Chelsea de Frank Lampard pointe à la 9e place du classement, à déjà onze points du leader actuel qu'est Manchester United.

Les plus populaires

La direction de Stamford Bridge en aurait eu assez et aurait donc décidé de se séparer de son entraîneur malgré la récente victoire en Cup et une qualification pour les huitièmes de finale de Ligue des champions.

Le média anglais rapporte que la direction aurait donc tranché. Alors que l'entraînement aurait dû avoir lieu ce matin, les dirigeants auraient demandé aux joueurs de ne venir que cet après-midi.

Le grand favori pour remplacer l'ancien international anglais serait aujourd'hui Thomas Tuchel, limogé du PSG il y a quelques semaines, selon 'Sky Sports'. Retrouvailles imminentes pour Thiago Silva et le coach allemand ?

Exclusive: Frank Lampard to be sacked by Chelsea. Confirmation expected today #cfc https://t.co/wmIINKTeKk