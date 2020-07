Chelsea se rapproche d'un accord pour Havertz

Kai Havertz devrait rejoindre Chelsea cet été. Le milieu offensif allemand est dans le viseur des Blues depuis les derniers mois et le Bayer Leverkusen est disposé à le vendre.

Cependant, Chelsea était prêt à mettre 80 millions d'euros au départ, mais la direction du Bayer Leverkusen. Récemment, les deux clubs se seraient rapprochés d'un accord.

Selon les dernières informations de 'Bild', le club allemand et les Blues pourraient trouver un accord pour 76 millions d'euros et 14 millions d'euros de primes et bonus. Soit 90 millions.

Les Blues sont prêts à tout pour convaincre Leverkusen de laisser Havertz les rejoindre et ont donc accepté de faire grimper la dernière offre de dix millions d'euros.