Les Blues sur leur lancée

Le Chelsea de Lampard a le vent en poupe en ce moment. Ce samedi, et pour la quatrième fois de suite, l’équipe londonienne a déroulé et en marquant trois buts ou plus. A domicile, les Blues ont confirmé leur bonne forme du moment en écrasant Sheffield United.

Face aux Blades, les locaux ont pourtant eu à courir derrière la marque au début. A la 9e minute, ils se sont fait surprendre par une réalisation de l’Irlandais McGoldrick. Mais, ce coup dur ne les a en rien fait douter. Un quart d’heure plus tard, les pendules étaient déjà remises à l’heure grâce à Tammy Abraham. L’international anglais faisait la différence en reprenant avec succès un service de Kovacic (23e).

Premier but de Thiago Silva en PL

A la 34e minute, Chelsea repassait devant au tableau d’affichage. Ben Chilwell signait le but de 2-1 en cueillant un remarquable centre de Hakim Ziyech. L’ex-joueur de Leicester n’a pas été le seul défenseur à scorer chez les Blues dans cette partie. Ce fut aussi le cas de Thiago Silva. A la 77e minute, l’ex-parisien a ouvert son compteur buts en PL d’un joli coup de casque, à la réception d’un corner de Ziyech.

C’est Timo Werner qui s’est ensuite chargé de clôturer le festival des locaux, à la faveur d’une finition létale sur un assist de N’Golo Kanté. A 4-1, le match était définitivement plié et les tombeurs de Rennes en C1 pouvaient regagner le vestiaire avec le sentiment du devoir accompli.

Avec ce probant succès, Chelsea se hisse provisoirement à la 3e place du classement, à un point des deux leaders Liverpool et Southampton. Le début de saison cahin-caha de Jorginho et consorts n’est qu’un lointain souvenir.