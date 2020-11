Thiago Silva compare la Premier League à la Ligue 1 et la Serie A

Du haut de ses 36 ans, Thiago Silva a retrouvé une seconde jeunesse. Arrivé à Chelsea cet été, le défenseur central brésilien s'est parfaitement adapté aux exigences de la Premier League et connaît des débuts réussis avec son nouveau club. Mais Thiago Silva n'est plus tout jeune, et malgré tout il enchaîne les matches alors que le calendrier actuel est drastique. Le défenseur central ne pourra même pas profiter de la trêve internationale pour se reposer puisqu'il est avec sa sélection au Brésil.

Thiago Silva a aussi comparé les différents championnats dans lesquels il a joué : "J’ai eu un gros apprentissage en Italie. Selon moi, c’est l’une des meilleurs écoles pour les défenseurs. Après, il y a le championnat français, qui est un peu plus physique et un peu plus fort. Même si le PSG a une forte domination sur ses adversaires, on jouait de manière plus exposée parce qu’il fallait prendre des risques. Quant au championnat anglais, après les deux matches que j’ai joués, ça donne mal à la tête. C’est du jeu aérien à tous les instants, un rythme de jeu très élevé".

Enfin, le défenseur central a ouvertement regretté l'absence de supporters dans les stades et a a déclaré que l'annonce lundi d'un vaccin "à 90% efficace" contre le Covid-19 des laboratoires Pfizer et BioNtech était "la bonne nouvelle de la semaine" : "Espérons qu'il soit homologué au plus vite, pour qu'on puisse jouer dans des stades pleins à nouveau. Quand on regarde les tribunes vides, on a l'impression qu'on ne joue pour personne, même s'il y a la télé."