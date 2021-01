Thomas Tuchel est impatient de découvrir la Premier League

Remercié par le Paris Saint-Germain pendant la période de Noël, Thomas Tuchel n'a pas tardé à rebondir. Un mois après son remplacement par Mauricio Pochettino, l'Allemand a pris la place de Frank Lampard, mardi soir, du côté de Chelsea. Un retour au premier plan pour l'ancien de Dortmund, déterminé à prouver sa valeur.

À Londres, Thomas Tuchel aura toutefois fort à faire pour redonner vie à une équipe en totale perte de repères ces dernières semaines. Classés à la 10e place de la Premier League, les Blues, où le technicien retrouvera notamment le défenseur brésilien Thiago Silva, n'y arrivent plus. Et leur redonner vie ne sera pas chose aisée.

"Je suis impatient de rencontrer ma nouvelle équipe"

Sur le site des Blues, le technicien allemand a livré sa première réaction, pleine de reconnaissanc et et d'enthousiasme. "J'aimerais remercier Chelsea pour la confiance accordée en moi et en mon staff. Nous avons le plus grand des respects pour le travail de Frank Lampard et l'histoire qu'il a avec Chelsea. Dans le même temps, je suis impatient de rencontrer ma nouvelle équipe", a d'abord déclaré le nouvel entraîneur de Chelsea, qui a hâte de se frotter aux meilleures équipes anglaises.

"J'ai aussi cette envie de me mesurer au championnat le plus passionnant dans le football. Je suis vraiment reconnaissant de pouvoir faire partie de la famille de Chelsea. C'est tout simplement génial", a ensuite savouré l'ancien coach du Paris Saint-Germain. Un enthousiasme palpable, qu'il devra rendre contagieux dans le vestiaire.

Pour rappel, Tuchel a signé un contrat d'un an et demi en faveur de Chelsea. Et sa signature fait grincer quelques dents Outre-Manche, où l'on se demande s'il est l'homme de la situation. En effet, Harry Redknapp, 73 ans, et qui n’est autre que l’oncle de Lampard, a taclé l'ancien boss du BvB avant même son arrivée...

"J'ai entendu Gary Neville dire qu’il y allait avoir un autre grand manager dans la ligue. Qui a dit que Tuchel est un grand manager ? Gagner des titres au PSG en France ne fait pas de vous un grand manager. Qu'est-ce que cela prouve ? (…) Vous êtes obligé de gagner le championnat en France lorsque vous gérez le PSG. Seul le temps nous dira à quel point il est bon", a-t-il pesté sur 'Sky Sports'. Le temps, il serait justement judicieux de lui en laisser un peu avant de tirer de telles conclusions.